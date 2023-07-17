Россиянин Демин стал первой ракеткой мира среди юниоров

Проигравший в финале юниорского Уимблдонского турнира россиянин 17-летний Ярослав Демин возглавил рейтинг среди юниоров Международной теннисной федерации (ITF). Победитель юниорского Wimbledon 17-летний британец Генри Сирл занимает шестую строчку рейтинга.
Ярослав Демин
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На второй позиции рейтинга ITF находится 18-летний Родриго Пачеко Мендес из Мексики, на третьей — 18-летний Хуан Карлос Прадо Анхело из Боливии.
В июне Демин в паре с Пачеко Мендесом выиграл юниорский Roland Garros.