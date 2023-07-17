Россиянин Демин стал первой ракеткой мира среди юниоров

Проигравший в финале юниорского Уимблдонского турнира россиянин 17-летний Ярослав Демин возглавил рейтинг среди юниоров Международной теннисной федерации (ITF). Победитель юниорского Wimbledon 17-летний британец Генри Сирл занимает шестую строчку рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Демин

Фото: Kin Cheung / AP Ярослав Демин

Фото: Kin Cheung / AP

На второй позиции рейтинга ITF находится 18-летний Родриго Пачеко Мендес из Мексики, на третьей — 18-летний Хуан Карлос Прадо Анхело из Боливии.

В июне Демин в паре с Пачеко Мендесом выиграл юниорский Roland Garros.

Мария Федотова