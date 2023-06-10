Россиянин Демин в паре с мексиканцем Пачеко победили на юниорском Roland Garros

Россиянин Ярослав Демин и мексиканец Родриго Пачеко обыграли итальянцев Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту в финале юниорского Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде. Игра продлилась 59 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Демина и Пачеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Демину 17 лет, это его второе выступление на юниорском Roland Garros. В юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) он расположился на седьмой строке. 18-летний Пачеко занимает первое место рейтинга.

Лаура Кеффер