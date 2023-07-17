А море здесь тихое

Власти регионов Черноземья вчера отреагировали на украинскую атаку на Крымский мост, в результате которой погибла семейная пара из Белгородской области, а их дочь получила ранения. Глава этого региона Вячеслав Гладков заявил о поддержке родственников погибших и заверил, что отдыхающие в лагерях на территории Крыма дети из региона «находятся в безопасности». В правительстве Липецкой области пообещали помочь местным жителям, застрявшим в Крыму из-за прекращения автомобильного движения по мосту. Курский губернатор Роман Старовойт заявил о правильности решения о начале СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Крымском мосту в результате теракта пострадала белгородская семья

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ На Крымском мосту в результате теракта пострадала белгородская семья

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин вчера вечером провел совещание, посвященное взрыву на Крымском мосту, во время которого погибла семейная пара из Белгородской области. Глава государства призвал местные власти «оказать всю необходимую помощь» пострадавшей девочке, оставшейся без родителей, и ее родственникам. По словам президента, взрыв «был не только бессмысленным, но и жестоким, так как погибли невинные гражданские лица». Он заявил, что ответственность за атаку на мост лежит на «киевском режиме». «Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения»,— констатировал господин Путин.

В 3:05 17 июля Крымский мост атаковали два беспилотных катера со взрывчаткой, сообщил Национальный антитеррористической комитет РФ. В результате взрывов был разрушен один пролет моста, другой получил «осевое смещение», сообщил на совещании у президента вице-премьер Марат Хуснуллин. Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) и обвинило в атаке спецслужбы Украины. После инцидента по мосту было прекращено движение автомобилей. Власти предлагают водителям пользоваться «альтернативным маршрутом» через Мариуполь и Мелитополь по территории бывших регионов Украины, присоединенных к России. Пассажиров рейсовых автобусов также перевозят паромами. Господин Хуснуллин сообщил, что автомобили по мосту могут частично начать пускать уже сегодня. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — в ноябре.

При взрывах погибли Алексей и Наталья Кулик, подтвердил глава Белгородчины Вячеслав Гладков. Их 14-летняя дочь Ангелина была вертолетом доставлена в реанимацию краевой больницы в Краснодаре. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб легких, множественные колото-резаные раны.

По данным местных СМИ, 36-летняя Наталья Кулик работала начальником отдела в управлении образования Нового Оскола Белгородской области, а ее 40-летний муж был водителем-дальнобойщиком.

Как сообщил заведующий реанимацией краснодарской детской клинической больницы Нальбий Бгане, раненая девочка нормально перенесла транспортировку, а медики «начали комплекс лечебно-диагностических мероприятий»: «Ребенок осматривается ведущими специалистами». По данным краснодарских властей, жизни пострадавшей ничто не угрожает, она находится в сознании и самостоятельно дышит.

Вячеслав Гладков вчера пообещал, что регион окажет «всю необходимую помощь» родным пострадавшей девочки. «Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. У девочки ранения средней тяжести, на связи с ней Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области. В случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам,— сказал господин Гладков в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.— Самое тяжелое — ее папа и мама погибли. Эта семья из Новооскольского округа. Дал поручение [главе муниципалитета] Андрею Гридневу, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь. Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования, хотя понимаю, что здесь никакими словами боль утраты не уймешь».

Белгородские власти помогут организовать прощание с погибшими: «Сейчас надо помочь привезти тела, организовать похороны. Область поможет, жду докладные по выплатам на двух погибших и на девочку». Глава региона также поручил ежедневно докладывать о состоянии пострадавшей. Он также напомнил, что последние несколько дней группы детей из региона отправляли на отдых в лагеря на территории Крыма, но «на момент чрезвычайного происшествия на мосту в дороге ни одной белгородской делегации не находилось». «Я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает. В пути, самое главное, у нас не находится никто»,— заверил губернатор.

На ситуацию с атакой на Крымский мост отреагировали и представители других регионов Черноземья. Губернатор Курской области Роман Старовойт начал с этой темы свое выступление на планерке в облправительстве. «Совершенный террористический акт еще раз подтверждает правильность решения президента РФ о начале проведения специальной военной операции. Мы имеем дело с террористами, мы видим, как подло поступают они в отношении гражданской инфраструктуры, мирного населения. Мы на себе это видим, как приграничный регион. Мы еще раз убедились в правильности действий наших военных—доблестных героев, борющихся с фашистской нечистью»,— заявил господин Старовойт.

В правительстве Липецкой области заверили, что окажут жителям, которые находятся в Крыму и не могут вернуться обратно из-за ограничения транспортного сообщения с полуостровом, «необходимую помощь в пределах компетенции региона». Липчанам в облправительстве предложили обращаться «за помощью или консультацией» в единую диспетчерскую службу соцзащиты. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран вчера также призвал звонить в его аппарат тем местным жителем, кто «с детьми попал в сложную ситуацию на мосту».

Как сообщили в липецком облправительстве со ссылкой на данные местных турагенств, по путевкам в Крыму сейчас «организованно отдыхают» 43 жителя региона (эта цифра не включает туристов, поехавших на полуостров по своей собственной программе). В облправительстве заверили, что с купившими путевки липчанами «поддерживается связь», но никто из них «не обращался за помощью». Представители других регионов Черноземья вчера затруднились оценить «Ъ-Черноземье», как много их жителей могут находиться в Крыму.

Вице-премьер Марат Хуснуллин вчера также сообщил, что «завод в Воронежской области» — речь, вероятно, идет об АО «Воронежстальмост», которое изготавливало конструкции для ремонта Крымского моста и после взрыва осенью 2022-го,— «приступил к изготовлению пролетных строений».

«Началась мобилизация строителей и проектировщиков»,— добавил вице-премьер.

Сергей Калашников