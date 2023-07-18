Лужский мясокомбинат попал под заморозку

Купившее на торгах Лужский мясокомбинат ООО «Трансагро» заморозило проект по его развитию. Компания собиралась вложить в реконструкцию площадки 500 млн рублей и наладить выпуск баранины и говядины под собственным брендом. Свое решение в «Трансагро» объяснили арестом имущества в рамках банкротства Лужского комбикормового завода. Однако конкурсный управляющий этого предприятия настаивает, что эти события не связаны между собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ООО «Трансагро» приобрело мощности Лужского мясокомбината в 2022 году за 30 млн рублей

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ ООО «Трансагро» приобрело мощности Лужского мясокомбината в 2022 году за 30 млн рублей

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

О том, что «Трансагро» приостановило проект по реконструкции Лужского мясокомбината, «Ъ-СПб» рассказал совладелец компании Виктор Феллер. Это вынужденная мера, которая связана с незаконным арестом имущества «Трансагро» в рамках банкротства Лужского комбикормового завода, утверждает он. Активы Лужского мясокомбината были выведены из конкурсной массы предприятия и проданы на торгах, но несмотря на это, на них были наложены обеспечительные меры, говорит господин Феллер.

ООО «Трансагро» приобрело мощности Лужского мясокомбината в 2022 году за 30 млн рублей. До конца 2023 года инвестор планировал провести реконструкцию производственной площадки стоимостью 500 млн рублей. На предприятии планировалось выпускать 13 тыс. тонн баранины и свинины под собственным брендом. Владельцами «Трансагро» выступают ООО «А-менеджмент» Евгения Лепешкина (34%), Виктор Феллер (33%) и Алексей Пистер (33%), указано в kartoteka.ru. В мае суд арестовал имущество «Трансагро» в пределах 12 млн рублей по запросу конкурсного управляющего Лужского комбикормового завода Александра Моисеева, следует из картотеки арбитражных дел. Сейчас введение обеспечительных мер обжалуется, говорит господин Феллер.

В 2022 году «Трансагро» также проявило интерес к приобретению на торгах Лужского комбикормового завода (как и Лужский мясокомбинат, ранее он был частью холдинга «Парнас-М» Сергея Удачина). Представлявшее компанию на торгах в качестве агента ООО «А-Групп» заключило договор о покупке комбикормового завода за 252,3 млн рублей, но затем «Трансагро» попросило признать сделку недействительной. Свою позицию компания обосновала тем, что «А-Групп» ошибочно подала заявку на несогласованную с ней сумму в 350 млн рублей. Параллельно с этим «Трансагро» потребовало расторгнуть договор купли-продажи и провести повторные торги по продаже Лужского комбикормового завода. В компании указывали, что нарушение порядка аукциона приведет к убыткам, но суд отказался удовлетворить ее требования. В мае на новых торгах Лужский комбикормовый завод за 192 млн рублей купил агрохолдинг «Митпром».

Вероятно, речь идет о внутренних проблемах «Трансагро», поскольку прямой связи между заморозкой инвестиций и арестом имущества нет, отмечает господин Моисеев. У компании была возможность купить предприятие на торгах, но оплата не была произведена, подчеркивает он. По словам конкурсного управляющего, о сложностях с Лужским мясокомбинатом ему стало известно из СМИ.

Для «Трансагро» будет непросто добиться отмены обеспечительных мер, поскольку судом была установлена ее противоречивая и непоследовательная позиция в отношении проведенных торгов, полагает управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. При этом у компании остается возможность доказать, что она рассчитывала получить приобретенные на торгах активы, свободные от притязаний кредиторов, что не могло быть обеспечено в условиях выявленных нарушений, считает эксперт. В этом случае суд может отменить обеспечительные меры, признав действия «Трансагро» не противоречащими обычному поведению добросовестного приобретателя, резюмирует госпожа Галеева.

Константин Куркин