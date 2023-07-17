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Коммерсантъ FM
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Хинштейн сообщил о переподчинении Росгвардии полицейского спецназа «Гром»

Спецподразделение «Гром» переведено из МВД в Росгвардию. Решение президента Владимира Путина доведено до ведомств, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Представители МВД и Росгвардии эту информацию пока не комментировали.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«По решению Президента — подразделения ''Гром'' в центре и на местах передаются в состав Росгвардии вместе со штатной численностью и всей инфраструктурой. <…> Все сотрудники ''Грома'' (с их желания) переводятся на службу в Росгвардию»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

Господин Хинштейн отметил, что при интеграции в МВД численность «Грома» не превышала 2,7 тыс. человек, а сейчас составляет 7 тыс., что превышает общее число бойцов СОБР (примерно 5 тыс). В апреле 2023 года МВД объясняло увеличение численности «Грома» «оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции».

4 июля газета «Ведомости» сообщала о скорой передаче «Грома» в Росгвардию. По данным издания, подготовка переподчинения началась после встреч президента Владимира Путина с руководством Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО. Эти ведомства, по словам главы государства, «обеспечили порядок и законность во время мятежа» ЧВК «Вагнер» 23-24 июня.

Источники «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщали, что бойцы «Грома» не рады переходу в Росгвардию, поскольку «многие из них ценят статус полицейского спецназа, в котором они избавлены от дополнительной «муштры» и могут без лишних формальностей взаимодействовать с оперативными сотрудниками». В конце июня, по данным Telegram-канала Baza, бойцы «Грома» получили надбавки к зарплате в 50 тыс. руб.

Спецподразделение «Гром» было создано в 2003 году для проведения силовых операций Госнаркоконтроля (впоследствии ФСКН). С 6 декабря 2016 года «Гром» действует в составе МВД, зона их ответственности расширена по всему спектру полицейского функционала.

Полина Мотызлевская

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