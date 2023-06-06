В красноярскую прокуратуру поступило дело о хищении 30 млн рублей у Олега Митволя

В прокуратуру Красноярского края для утверждения обвинительного заключения поступило уголовное дело о хищении 30 млн рублей с банковского счета Олега Митволя. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Олеся Климова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

По данным ведомства, обвинение в краже в особо крупном размере (ч.4 ст. 158 УК РФ) предъявлено жителю Екатеринбурга. Согласно версии следствия, подследственный и его сообщник, житель Белгородской области, находящийся в московском СИЗО (дело в отношении которого выделено в отдельное производство), похитили средства двух состоятельных граждан. В общей сложности у них украли почти 31 млн руб.

«Установлено, что злоумышленники при невыясненных следствием обстоятельствах приобрели поддельные паспорта на имя двух состоятельных граждан, при помощи которых осуществили в офисах операторов сотовой связи перевыпуск сим-карт на абонентские номера потерпевших и таким образом получили доступ к их мобильным банкам», — указывается в сообщении прокуратуры.

В период с апреля по июль 2022 года злоумышленники перевели на подконтрольные им счета, а затем обналичили около 31 млн руб.

Среди потерпевших — бывший замглавы Росприроднадзора и председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь, который с июня 2022 года содержится в красноярском СИЗО по делу о хищении почти 1 млрд руб. при строительстве красноярского метрополитена. У него, по версии следствия, украли 30,1 млн руб. Около 230 тыс. руб. злоумышленники похитили со счете жителя Канска, который также находится в СИЗО Красноярска по другому делу.

После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено на рассмотрение суда Екатеринбурга. Дело в отношении второго участника криминальной схемы еще расследуется.

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Константин Воронов