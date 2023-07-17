Тейлор Свифт стала первой исполнительницей с четырьмя альбомами одновременно в топах американских чартов

Новый альбом Тейлор Свифт — Speak Now (Taylor's Version), вышедший 7 июля, оказался на первой ступени чарта Billboard 200, набрав 716 тыс. альбомных эквивалентов цифровыми, физическими продажами и прослушиванием в стриминговых сервисах. Это стало рекордным недельным показателем среди всех новых релизов, вышедших в этом году, а для самой Свифт — лучшим показателем с момента выхода в октябре ее предыдущего альбома Midnights.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тейлор Свифт

Фото: Mario Anzuoni/File Photo, Reuters Тейлор Свифт

Фото: Mario Anzuoni/File Photo, Reuters

Если учесть, что два других альбома исполнительницы входят сейчас в топ-10 американских чартов (Lover на 7-м месте и Folklore на 10-м), то Тейлор Свифт стала первой женщиной в истории с четырьмя альбомами одновременно в топах американских чартов. Ранее это удавалось только Гербу Альперту в 1966 году и Принсу (посмертно) в 2016-м.

Успех альбома Speak Now (Taylor's Version) также позволил Тейлор Свифт обойти Барбру Стрейзанд по количеству первых мест в чартах — до последнего времени они делили первенство с 11 первыми местами у каждой.

Евгений Хвостик