Новые именные подразделения для участия в СВО начали формировать в Нижнем Новгороде

Нижегородская область приступила к формированию новых именных подразделений, которые будут участвовать в специальной военной операции на Украине. Для службы будут отбирать наиболее подготовленных бойцов, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

По словам источника «Ъ-Приволжье», это будут танковые и мотострелковые части.

«Именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области»,— отметил губернатор.

Добровольцам, которые заключат контракт на службу в составе новых подразделений, власти обещают с 17 июля единовременные выплаты в размере 200 тыс. руб. Эти средства будут перечисляться в дополнение к остальным мерам господдержки, которые действуют в регионе для участников СВО.

Анастасия Еремина