Арбитраж постановил взыскать с «Мечела» и ЧМК $244,2 млн в пользу Газпромбанка

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Мечела» и Челябинского металлургического комбината (ЧМК) в общей сложности $244,2 млн в пользу Газпромбанка (ГПБ). Из упомянутой суммы задолженность $154,86 млн — задолженность, еще $89,36 млн — проценты по кредиту.

«Признать публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" обязанным лицом перед Газпромбанком по договору об участии финансирования от 15 сентября 2010 года и по кредитному договору от 15 сентября 2010 года. Признать "Мечел" обязанным лицом перед Газпромбанком по договору гарантии от 15 сентября 2010 года»,— огласил решение судья (цитата по ТАСС).

Представитель «Мечела» сказал, что компания ждет текста судебного решения суда и «будет изучать» его. На фоне новостей обыкновенные акции компании на Московской бирже снижаются на 2,27%, до 186,01 руб., привилегированные — на 2,48%, до 194,55 руб.

Газпромбанк — крупнейший кредитор «Мечела». В апреле банк неожиданно решил взыскать у компании задолженность, связанную с нереструктурированным кредитом от 2010 года с участием BNP Paribas и UniCredit. «Мечел» просил суд отозвать иск, утверждая, что ГПБ даже не пытался вступить в переговоры. Банк настаивает, что «Мечел» должен был вернуть кредит с 2013 по 2019 год, но этого не сделал.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Мечелу" меняют кредиторов».

Лаура Кеффер