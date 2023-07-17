Великобритания ужесточила санкции против Вексельберга, Ротенберга, Костина и Тимченко

Великобритания ввела дополнительные санкции в отношении девяти россиян, дополнив их транспортными ограничениями. В частности, ужесточение санкций коснулось миллиардеров Виктора Вексельберга, Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, а также главы банка ВТБ Андрея Костина. Британские власти смогут изымать у них яхты, частные самолеты и иные транспортные средства.

Сведения о расширении ограничений содержатся в британском санкционном списке, который размещен на официальном сайте правительства Великобритании.

Из документа следует, что санкции также усилены в отношении гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, сына сенатора Сулеймана Керимова предпринимателя Саида Керимова, основного владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины Сечиной. Кроме того, ограничения ужесточены в отношении живущего в России украинского политика Виктора Медведчука.

Ранее сегодня, 17 июля, британское правительство также сообщило о введении санкций в отношении 13 россиян. В санкционный список, в частности, попали министр культуры России Ольга Любимова, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, глава Камчатского края Владимир Солодов, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев. Также санкции введены против Международного детского центра «Артек».

Александр Кислов