Правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список на 14 позиций

Правительство Великобритании расширило список лиц и компаний, подпадающих под действие антироссийских санкций, на 14 позиций. В частности, под британские санкции попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Камчатского края Владимир Солодов, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев.

Также в санкционном списке оказались глава Адыгеи Мурат Кумпилов, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) по правам детей Элеонора Федоренко, глава военно-гражданской администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев, глава севастопольского отделения «Юнармии» Владимир Коваленко, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова. Также санкции введены в отношении «Международного детского центра «Артек».

Санкции в отношении Сергея Кравцова, Мурата Кумпилова, Элеоноры Федоренко, Ксении Мишоновой, Дарьи Морозовой и Ленары Ивановой введены Лондоном из-за того, что они «сыграли ... роль в ... программе депортации» детей с Украины, сказано в пресс-релизе британского МИДа.

В последний раз Великобритания объявляла о расширении санкционного списка против РФ 19 мая. Тогда под санкции попали банки «Тинькофф», Росбанк, АФК «Система», институт развития жилищного строительства ДОМ.РФ, Металлургический инвестиционный банк, компания «Северсталь», золотодобывающая компания «Полюс», Челябинский металлургический завод, компании, входящие в структуру Росатома.