Лососю обеспечивают свободу передвижения

Заявление регулятора о возможном ограничении экспорта красной рыбы для стабилизации ее стоимости на внутреннем рынке привело к противоположному эффекту. Производители почти за месяц увеличили отпускные цены на 22–28%. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) уже выступила против запрета, указывая, что на экспорт приходится не более 10% от добываемого объема. Ограничение вывоза и снижение цены могут привести к тому, что рыбаки будут придерживать продукцию, ожидая пикового спроса, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков впервые заявил о планах ограничить экспорт красной рыбы для стабилизации цен внутри страны. Аргументом этой инициативы, поддерживаемой Минсельхозом, стал низкий объем добычи этого биоресурса в 2022 году. По данным ВНИРО на 2 октября, на Дальнем Востоке во время лососевой путины было добыто 264,4 тыс. тонн красной рыбы — это вдвое меньше, чем в 2021 году. Однако сразу после анонса этих планов начался рост внутренних цен, следует из письма ВАРПЭ от 27 сентября главе департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максиму Титову. Его копия есть у “Ъ”. Как сообщает ассоциация, за 20 дней сентября оптовые цены на горбушу выросли на 28%, до 320 тыс. руб. за тонну, на кету — на 22%, до 440 тыс. руб. за тонну.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев указывает, что на экспорт поставляется не более 10% от общего объема вылова лососевых. Это, по его мнению, не тот объем, который мог бы давить на внутренние цены. Так, до объявления планов об ограничении экспорта средние годовые цены на горбушу на внутреннем рынке были на уровне 250 тыс. руб. за тонну, на кету — 360 тыс. руб. за тонну, что на 24% ниже, чем в 2021 году. Более того, добавляет господин Зверев, в этом году финансовая эффективность экспортных поставок снизилась на 44% по сравнению с прошлым годом. ВАРПЭ с учетом этих факторов не поддерживает запрет экспорта.

В Росрыболовстве сообщили “Ъ”, что глава ведомства еще на Международном рыбопромышленном форуме заявлял, что предложения о запрете экспорта направлены в Минсельхоз. В министерстве заявили, что в этом году прогнозируется уменьшение вылова лососевых, при этом их экспорт существенно вырос, что создает риски увеличения цен, добавив, что запросили у Росрыболовства и отраслевых ассоциаций дополнительную информацию.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов говорит, что сейчас лососевая путина уже закончена, так что вводить запрет не актуально. Вся продукция уже реализована и находится у трейдеров, так что запрет только приведет к остановкам поставок уже проданной рыбы, добавляет он. Сама идея ограничения экспорта уже негативно влияет на добытчиков, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. По его словам, некоторые иностранные компании, в том числе из дружеских стран, стали приостанавливать экспортные сделки, опасаясь, что поставки могут быть сорваны.

Совсем не факт, что ограничение экспорта приведет к снижению цены, считает господин Козлов: «Продавцы могут приостановить все поставки рыбы, ожидая пикового спроса и высокой стоимости». Срок хранения замороженной рыбы до одного года позволяет им это делать, добавляет он.

Герман Зверев говорит, что в премиальном сегменте —семга, форель, кижуч, чавыча — сейчас действительно наблюдается дефицит и перегрев цены. Но купировать ситуацию можно, снизив временно импортные пошлины, которые сейчас находятся на уровне 3%, считает он. Максим Козлов говорит, что альтернативой запрету экспорта может стать плавающая заградительная пошлина на некоторые виды продукции, пользующиеся спросом на внутреннем рынке, а не ограничения на весь сегмент лососевых.

В этом году действительно наблюдается рост цены на лососевые, что связано с падением добычи и отказом от поставок рыбы в РФ ряда иностранных компаний, говорит эксперт по аквакультуре Инна Гольфанд. Но решить проблему искусственные запреты не помогут, считает она: «Для снижения стоимости продукции необходимо решать проблемы с логистическими трудностями — дефицитом складов и холодильниками, а также заниматься продвижением потребления рыбы внутри страны».

Алексей Полухин