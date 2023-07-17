В Петербурге по решению суда ликвидирован речной яхт-клуб

Санкт-Петербургский речной яхт-клуб (СПБРЯК), который расположен на Петровской косе, 10 июля был ликвидирован по решению Петроградского районного суда. На это обратили внимание журналисты издания NSP.ru. Соответствующий иск подала городская прокуратура.

В обосновании заявления надзорное ведомство, в том числе, указало, что СПБРЯК нарушил правила благоустройства территории, а также его деятельность «препятствует развитию кадрового обеспечения военного судостроения, чем создает угрозу безопасности государства». Однако в самом яхт-клубе настаивают, что вся их работа направлена исключительно на популяризацию парусного спорта.

В сентябре 2021 года собственник, федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти, продала компании ООО «Аврора» Александра Винника здания на территории клуба (за исключением дома Ропса). При этом участок был отдан СПБРЯК на постоянное бессрочное пользование, однако с ликвидацией компании данного права они также могут лишиться.

Директор СПБРЯК Анна Шумейко сообщила «Ъ-СПБ», что они не согласны с вынесенным решением и намерены обратиться в Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте