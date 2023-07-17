Двух жителей Краснодара задержали по подозрению в вымогательстве денег у чиновников и бизнесменов

В Краснодаре задержали двух местных жителей, подозреваемых в вымогательстве денег у представителей органов власти и частных предпринимателей за удаление порочащей информации в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, опубликованная злоумышленниками информация содержала ложные сведения о представителях бизнеса и органов власти края, порочащие честь и достоинство пострадавших. Деньги от своих жертв сообщники переводили на криптокошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

Видео: МВД России

Задержанными оказались предполагаемый администратор интернет-сообщества и редактор материалов, которые публиковались на данной страничке. При обыске у мужчин обнаружили оргтехнику и черновики «компроматов».

Собранные сотрудниками правоохранительных органов материалы переданы в следственные органы, отметили в ведомстве.

По информации, распространившейся в социальных сетях, задержанные якобы являются администраторами Telegram-канала «Куратор 23».

Анастасия Донскова

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