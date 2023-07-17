У фермеров Воскресенского района решено выкупить свиней из-за АЧС

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Воскресенском округе Нижегородской области. Для предотвращения распространения вируса у населения ближайших деревень выкупят домашних свиней, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выкуп свиней запланирован в Баранихе, Звягине, Лалакине, Борисовке и Урубкове.

Кроме того, фермерам рекомендовали соблюдать ограничения: не кормить свиней лесной травой и отходами, заказывать только сертифицированный корм, использовать коврики для дезинфекции.

Владельцам свинокомплексов рекомендовано перейти на закрытый режим работы и усилить дезинфекцию автотранспорта.

Анастасия Еремина