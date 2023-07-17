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У фермеров Воскресенского района решено выкупить свиней из-за АЧС

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Воскресенском округе Нижегородской области. Для предотвращения распространения вируса у населения ближайших деревень выкупят домашних свиней, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выкуп свиней запланирован в Баранихе, Звягине, Лалакине, Борисовке и Урубкове.

Кроме того, фермерам рекомендовали соблюдать ограничения: не кормить свиней лесной травой и отходами, заказывать только сертифицированный корм, использовать коврики для дезинфекции.

Владельцам свинокомплексов рекомендовано перейти на закрытый режим работы и усилить дезинфекцию автотранспорта.

Анастасия Еремина

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