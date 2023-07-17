Бывшему руководителю ГлавУКС Сергею Куклаеву могут смягчить обвинение

Следствие планирует переквалифицировать обвинение бывшему и.о. директора Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода Сергею Куклаеву на более мягкую статью. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказала защита обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам адвокатов, Сергею Куклаеву решено вменить в вину злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3. ст. 285 УК РФ) вместо особо крупного мошенничества (ч. 4. ст. 159 УК РФ) по эпизоду с масштабной реконструкцией парка «Швейцария». Следствие полагает, что при оплате работ подрядчику ГК ЕКС похитили 41,5 млн руб. за счет того, что в парке уложили слой травмобезопасного резинового покрытия, не соответствующий проекту.

Сергей Куклаев не признал вину в хищениях. Защитники настаивают, что возможное должностное нарушение могло заключаться в том, что муниципальный заказчик оплатил невыполненные работы по гарантийным письмам ГК ЕКС, чтобы в конце года не пришлось возвращать неосвоенные деньги в федеральный бюджет.

Кроме того, выяснил «Ъ-Приволжье», в уголовном деле появились семь возможных эпизодов с хищением средств на ремонте детсадов в Нижнем Новгороде, однако их также планируют квалифицировать как злоупотребления. По мнению защиты, смягчение статей станет поводом изменить обвиняемому меру пресечения: Сергей Куклаев восемь месяцев находится в следственном изоляторе.

Владимир Зубарев