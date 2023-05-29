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«Швейцария» отказалась от мира

Нижегородский стройзаказчик полгода не может уточнить иск по недоделкам в парке

АО «Группа компаний ЕКС», подрядчик по благоустройству парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде, не смогло договориться с муниципальным заказчиком, который требует устранить недоделки в парке. Заключить мировое соглашение сторонам предлагал суд, но сроки устранения недостатков в 2024 году не устроили Главное управление по капстроительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС). Однако за полгода судебных тяжб ГлавУКС так и не предоставил суду конкретные документы относительно всех недоделок. Тем не менее истец настаивает на том, чтобы назначить судебную экспертизу по работам в парке, и осенью рассчитывает окончательно завершить контракт с ГК ЕКС — официально открывшийся в 2021 году парк еще не сдан.

В споре по реконструкции парка «Швейцария» не удается найти компромисс

В споре по реконструкции парка «Швейцария» не удается найти компромисс

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В споре по реконструкции парка «Швейцария» не удается найти компромисс

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В арбитражном суде продолжается спор стройзаказчика Нижнего Новгорода с АО ГК ЕКС — подрядчиком по крупнейшему муниципальному контракту. Компания благоустраивала городской парк «Швейцария» за 3,74 млрд руб. к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. С ноября прошлого года ГлавУКС города требует, чтобы генподрядчик в рамках гарантийных обязательств устранил дефекты и недоделки, выявленные администрацией парка в ходе его эксплуатации. Однако доказать документально, о каких именно позициях идет речь, муниципальный заказчик пока не может, а в ГК ЕКС отмечают, что в парке было выполнено множество различных работ и надо конкретизировать предмет иска по документам.

Как выяснилось на очередном судебном заседании, суд предлагал ГлавУКС Нижнего Новгорода и ГК ЕКС обсудить условия возможного мирового соглашения. Но нижегородского стройзаказчика не устроил срок гарантийного ремонта.

«Ответчик опять хочет назначить срок устранения недостатков в 2024 году, а у нас сроки стоят до 1 августа, а в сентябре должна быть сдача документации. Таким образом, мы полагаем, что заключение мирового соглашения невозможно. Мы настаиваем на проведении экспертизы», — сообщил в суде представитель ГлавУКС. Позицию городского учреждения поддерживает администрация парка «Швейцария», участвующая в судебном процессе в качестве третьего лица.

Представитель АО ГК ЕКС Дмитрий Масленников сообщил, что часть выявленных дефектов была устранена, однако значительную часть недостатков компания устранить не может, так как не понимает, о чем именно идет речь.

«Нам не понятно, что может быть предметом экспертизы, если в суд до сих пор не представлены акты выполненных работ, а истец не указал, какие именно работы, по его мнению, были выполнены с недостатками», — сообщил юрист подрядчика.

В ГЛавУКС Нижнего Новгорода ссылаются на то, что подрядная организация до сих пор не предоставила им часть исполнительской документации по контракту. Однако судья Сергей Щукин заметил, что именно стройзаказчик в своем иске должен был построчно указать конкретные недостатки с приложением актов выполненных работ. В ГлавУКСе в очередной раз попросили перерыв для предоставления доказательств — сформировать документацию для доказывания своей позиции заказчик Нижнего Новгорода пытается с декабря прошлого года, но за полгода ясности не прибавилось.

Суд в очередной раз предоставил ГлавУКСу время до 8 июня для уточнения позиции, а представитель «Швейцарии» поддержал ходатайство о проведении экспертизы по выполненным в парке работам.

Судя по сайту госзакупок, контракт по комплексному благоустройству парка «Швейцария» к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода все еще в стадии исполнения, хотя обновленный парк открылся для посещения в 2021 году. Параллельно с судебным процессом в региональном управлении МВД с ноября 2022 года расследуют уголовное дело о возможных хищениях при реконструкции парка — по версии следствия, двое сотрудников АО ГК ЕКС похитили 41,5 млн руб. при укладке резиновой крошки.

Как по обвинению в хищениях были арестованы строители парка «Швейцария»

По этому делу в следственном изоляторе семь месяцев сидит бывший и.о. директора ГлавУКС Сергей Куклаев, но вину в хищениях он не признает. Его защита уверена, что если при реконструкции парка и были нарушения, то должностные, связанные с оплатой ГлавУКСом невыполненных работ по гарантийным письмам ГК ЕКС, чтобы в конце года муниципальному заказчику не пришлось возвращать в федеральный бюджет неосвоенные средства.

Предъявленный по уголовному делу ущерб подрядная организация погасила, однако неспособность стройзакачика Нижнего Новгорода длительное время внятно сформулировать свои требования в арбитражном суде не позволяет скорее разрешить этот спор, отметил один из юристов, наблюдающий за ситуацией.

Роман Кряжев

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