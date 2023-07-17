Добыча угля в Кузбассе сократилась в первом полугодии

В январе-июне 2023 года добыча угля в Кузбассе снизилась на 0,9%, составив 108,8 млн тонн. Из общего объема, сообщает минуглепром региона, коксующегося угля получено на 5,3% больше (всего – 33,8 млн тонн), а энергетического — на 3,5% меньше (35 млн тонн).

Отгрузка угля железнодорожным транспортом снизилась в первом полугодии также на 1 млн тонн – до 97,6 млн, в том числе, в западном направлении на 8% (до 46,1 млн). В восточном направлении отгрузка увеличилась на 16,4% (до 28,4 млн тонн). В тоже время экспорт угля в первом полугодии увеличился на 1,2% год к году, до 59,3 млн тонн.

В июне 2023 года добыча угля в Кузбассе выросла на 1,2% год к году, до 16,9 млн тонн. При этом добыча коксующегося угля выросла на 10%, до 5,5 млн., а энергетического угля сократилась на 2,6%, до 11,4 млн тонн. Экспорт угля из Кузбасса в июне составил 9 млн тонн, что на 0,7 млн меньше, чем годом ранее. В то же время поставки на металлургические предприятия выросли на 0,4 млн тонн, до 2,9 млн, на электростанции остались на уровне июня 2022 – 1,5 млн тонн.

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Игорь Лавренков, Кемерово