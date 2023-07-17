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Глава Удмуртии попросил урегулировать вопросы использования электросамокатов

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал на аппаратном совещании 17 июля, что его чуть не сбил молодой человек, передвигавшийся с девушкой на электросамокате по тротуару на ул. Лихвинцева в Ижевске. Жалобы на несоблюдение некоторыми любителями электросамокатов правил дорожного движения регулярно поступают ему в соцсети.

Фото: Михаил Красильников

Фото: Михаил Красильников

«Парень не справился с управлением, в касание. Здорово, что без травм обошлось. При этом не обращая внимания, дальше поехал. Точно мало навыков управления самокатом, а скорость была очень приличная, но бог с ним, главу собьют, как это в том фильме: "тельце тренированное", но у нас есть очень плохие случаи и летальные исходы есть»,— отметил господин Бречалов.


Он напомнил о недавнем ДТП на набережной Ижевского пруда, где в результате столкновения с автомобилем водитель электросамоката получил травмы, а его пассажирка погибла. По словам главы Удмуртии, с начала года произошло 41 ДТП с участием самокатов, в прошлом году за аналогичный период было 12.

«Профилактика важна, но и к нарушителям пора относиться строже. Кроме того, важно развивать транспортную инфраструктуру. Это значит урегулировать, наконец, правила эксплуатации парковок, разработать безопасные маршруты, работать с компаниями, предоставляющими самокаты напрокат»,— пояснил глава региона.

Он добавил, что и в стране, и в мире накоплен опыт регулирования этих вопросов, и попросил муниципалитеты вместе с миндортрансом республики активнее заняться решением этой проблемы.

Подробнее о том, как развивается сфера кикшеринга в Ижевске, читайте в материале «Само как-то».

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