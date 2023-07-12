Пассажирка электросамоката погибла в ДТП на набережной пруда в Ижевске

В столице Удмуртии на набережной пруда произошла дорожная авария со смертельным исходом. Мужчина за рулем электросамоката не справился с управлением и выехал на проезжую часть, где на него наехал автомобиль Fiat. Автомобилем управляла женщина 1968 года рождения, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Отмечается, что электросамокатчик перевозил пассажира, женщину 1990 года рождения. В результате дорожного происшествия она получила смертельную травму. Водителя электросамоката также госпитализировали в больницу.