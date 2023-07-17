Минцифры приостановит выдачу грантов на новые IT-разработки до 1 сентября

Минцифры сообщило о приостановке до 1 сентября выдачи грантов на новые разработки в сфере IT. До этого времени ведомство обновит состав комиссии по выдаче грантов и изменит процессы принятия решений, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, планируется аудит «чистоты» прошлых проектов.

До 1 сентября Минцифры планирует:

провести «независимую оценку сотрудников» Российского фонда развития информационных технологий — основного оператора грантов;

обновить состав органов принятия решений и пул экспертов, оценивающих поступающие заявки;

провести аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022–2023 годы. В случае сомнения в 100-процентной чистоте проекты отменят;

оптимизировать процессы принятия решения для полного исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности.

В связи с этим ведомство создаст комиссию, которую возглавит министр цифрового развития Максут Шадаев. В комиссию войдут представители основных ассоциаций в сфере IT. По итогу проверки и рассмотрения жалоб Минцифры предоставит результаты анализа.

Минцифры предоставляет гранты за ряд направлений в сфере IT по разработке и внедрению российских цифровых решений: компаниям-разработчикам — до 500 млн руб., компаниям, внедряющим российские IT-решения,— до 6 млрд руб., стартапам — до 20 млн руб., компаниям на внедрение новых цифровых решений — до 700 млн руб.

13 июля заместитель главы Минцифры Максим Паршин был арестован на два месяца, до 12 сентября, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что господин Паршин был задержан в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн руб. Незаконное вознаграждение, по версии депутата, предназначалось за помощь в выделении неких грантов. Предположительно, взятка была получена от главы ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) Александра Моносова. Прокуратура сегодня, 17 июля, обжаловала меру пресечения, избранную судом для господина Паршина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грантовитая плата».

Лусине Баласян