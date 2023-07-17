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Коммерсантъ FM
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Прокуратура обжаловала отправку под домашний арест замглавы Минцифры Паршина

Прокуратура обжаловала решение суда, отправившего под домашний арест замглавы Минцифры Максима Паршина. Он был арестован 13 июля на два месяца, до 12 сентября по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на суд сообщили, что туда поступило апелляционное представление прокурора.

Чем известен Максим Паршин

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что господин Паршин был задержан с поличным в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн руб. Незаконное вознаграждение, по версии депутата, предназначалось за помощь в выделении неких грантов. По данным источника «Ъ», близкого к следствию, замглавы Минцифры частично согласился с обвинением. СКР ходатайствовал об аресте чиновника.

Подробности — в материале «Ъ» «Грантовитая плата».

Лаура Кеффер

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