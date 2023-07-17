DVA Group привлек «Авеню-апарт» на Пулковское шоссе

DVA Group будет реализовывать свой проект сервисных апартаментов комфорт-класса на Московском шоссе, д. 13 под брендом AVENUE-APART.

Соглашение между DVA Group и «МТЛ. Управление недвижимостью» было подписано на днях. Новый комплекс будет состоять четырех 16-этажных корпусов общей площадью 24 тыс. кв. м, в нем будет 960 апартаментов и подземный паркинг. Юниты будут передаваться с полной отделкой, желающие могут за дополнительные деньги заказать меблировку и технику.

«Мы изучили рынок, его емкость и актуальность и пришли к выводу, что сервисные апартаменты будут очень востребованы в рамках данного района. Мы привлекли опытную управляющую компанию, которая обеспечит качественную загрузку отеля»,— говорит генеральный директор DVA Group Дмитрий Ходкевич. Николай Антонов, партнер, генеральный директор «МТЛ. Управление недвижимостью» добавил: «Мы выступим в качестве управляющей компании полного цикла, будем сопровождать сделки на всех этапах и обеспечивать высокую доходность».

Андрей Кащавцев

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