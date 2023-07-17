На площади им. Юлаева в Уфе установят новый арт-объект «Буквы UFA»

Администрация Уфы ищет подрядчика для поставки и установки арт-объекта «Буквы UFA» рядом с фонтаном на площади им. Салавата Юлаева, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 1,1 млн руб. Итоги аукциона подведут 26 июля. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, арт-объект будет представлять собой конструкцию, условно изображающую название города Уфа на латинице. Буквы в высоту будут не менее 1,7 м., в длину — 1,2 м., в ширину — 300 мм. Расположатся они на основании высотой около 1 м. Цвет букв будет бирюзовым, белым цветом нарисуют орнамент на буквах.

На объекте предусмотрена подсветка. Установить арт-объект нужно до 10 октября.

Венера Хисамова

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