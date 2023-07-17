Профессор кафедры новосибирского медуниверситета ответит в суде за взятку и служебный подлог

Прокуратура направила в суд уголовное дело отношении профессора кафедры медицинского университета, которой предъявлено обвинение в получении взятки и служебном подлоге (ст. 290 и ст. 292 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Согласно версии следствия, 10 июля 2022 профессор кафедры патологической физиологии и клинической патофизиологии медицинского вуза получила через посредника взятку за оказание помощи студентке в сдаче экзамена. Преподаватель, говорится в деле, также внесла в экзаменационную ведомость ложные сведения о положительном результате проверки знаний. По данным «Ъ-Сибирь», сумма взятки составила 15 тыс. руб.

Уголовное дело будет рассматриваться в Заельцовском райсуде.

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Илья Николаев