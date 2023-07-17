В России начали производство самозарядной снайперской винтовки для новичков

Новую самозарядную снайперскую винтовку «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,377 мм) начинали производить в России, сообщил глава компании-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев. Он уточнил, что было решено начать производство раньше срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lobaev Arms Фото: Lobaev Arms

Как рассказал «РИА Новости» господин Лобаев, ускорить старт производства смогли благодаря тому, что уже идет серийный выпуск патронов калибра Cheytac. Они состоят полностью из отечественных комплектующих, отметил глава компании.

«Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела»,— утверждает он.

Lobaev Arms расположена в Калужской области и специализируется на производстве гражданского и служебного снайперского оружия. Является первым в истории России частным оборонным предприятием.

Лаура Кеффер