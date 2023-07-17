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Экс-владелец пермских АЗС требует с «Газпромнефти» 4,6 млрд рублей

Николай Тихоновец, бывший владелец сети автозаправок «Феникс Петролеум», подал в арбитражный суд Пермского края исковое заявление о взыскании со структур «Газпромнефти» 4,65 млрд руб. Как указано в картотеке суда, заявление господина Тихоновца было подано 14 июля, суд еще не принял его к производству. В числе ответчиков по исковым требованиям указаны ПАО «Газпром нефть», АО «Газпромнефть – Мобильная карта», ООО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Газпронефть – региональные продажи».

Бизнесмен Николай Тихоновец развивал сеть АЗС «Феникс Петролеум», раньше она была второй в Прикамье по числу заправок после ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и включала более 20 станций. В 2014 году «Феникс Петролеум» заключил с «Газпромнефтью» договор коммерческой концессии. Фактически пермская компания приобрела франшизу и выплачивала крупной сети вознаграждение за пользование брендом на 15 АЗС. В 2018 году федеральный партнер разорвал договор с «Фениксом», мотивируя это долгами свыше 300 млн руб. «Газпромнефть» практически приостановила продажу топлива на территории региона и подала заявление о банкротстве «Феникс Петролеум». После признания пермской сети несостоятельной «Газпромнефть» вновь начала наращивать количество сбытовых точек в крае. Сначала компания арендовала большинство станций «Феникс Петролеум», которые в ходе банкротства сети отошли ее кредиторам, в том числе «СДМ-банку, а затем оформила АЗС в собственность. В июле 2021 года суд приговорил Николая Тихоновца к трем годам лишения свободы за хищение нефтепродуктов у ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» на сумму около 243 млн руб.

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