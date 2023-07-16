Три сильные вспышки на Солнце произошли 16 июля

В воскресенье, 16 июля, на Солнце произошли три сильные вспышки. Вспышки класса М — средней силы, выше только класс Х — самые мощные вспышки. Одна из них привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи на Земле. Об этом сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики им. академика Е. К. Федорова.

Вспышку класса М 1.1 в рентгеновском диапазоне зафиксировали 11:26 мск. Ее продолжительность составляла 14 минут. «Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи»,— сообщили в службе. Вечером, в 18:08 мск и 20:46 мск на Солнце произошли еще две вспышки класса М 1.8 и М 4.0.

По силе рентгеновского излучения вспышки на Солнце разделяют на следующие классы: Х — самые мощные, М — средние, С — слабые, А и В — почти незаметные. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Анастасия Ларина