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Коммерсантъ FM
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Carlsberg заявила об отсутствии уведомления о передаче ее доли в «Балтике» во временное управление

Пресс-служба датской компании Carlsberg Group сообщила, что компания не получала официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества ее доли в российской структуре пивоваренной компании «Балтика». В пресс-релизе такое развитие событий назвали неожиданным.

«Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей относительно указа президента или последствий для пивоваренной компании "Балтика". Carlsberg Group работает в соответствии с местными нормами и правилами в России и считает такое развитие событий неожиданным»,— говорится в сообщении.

Руководство Carlsberg Group пообещало оценить юридические и операционные последствия такого развития событий и принять все необходимые ответные действия.

Сегодня днем президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных компаний в Danone и «Балтике» перешли во временное управление Росимущества. 98,56% доли «Балтики» принадлежало Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведской «дочки» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH (немецкой «дочки» Carlsberg).

Анастасия Ларина

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