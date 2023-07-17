Дайте жалобную Думу

За второй квартал 2023 года в Госдуму поступило свыше 101 тыс. обращений граждан против 69 тыс. в первом квартале, следует из опубликованного на сайте нижней палаты информационно-аналитического отчета. Наиболее востребованными адресатами стали депутаты «Единой России» и спикер Вячеслав Володин. Из оппозиции чаще всего обращались к КПРФ, а персонально — к лидеру «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергею Миронову. Самые популярные темы писем избирателей — материально-бытовое обеспечение участников СВО, вопросы экологии, а также традиционные жалобы на работу местных органов власти и управляющих компаний. Эксперт отмечает, что в обращении к депутату Госдумы многие граждане по-прежнему видят надежный способ решения своих насущных проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель партии СРЗП Сергей Миронов и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель партии СРЗП Сергей Миронов и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лидером по числу полученных обращений традиционно остается фракция «Единая Россия» (ЕР): с апреля по июнь в адрес ее депутатов поступило почти 43 тыс. обращений (против 32 тыс. в январе—марте). Свыше 12 тыс. из них прислали лично на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. Другим фаворитом (5,8 тыс. обращений) стал первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов (ЕР). «В основном идут обращения из моего региона,— рассказал депутат “Ъ”.— У нас в Челябинской области, я бы сказал, горячая ситуация, а местные власти крайне не любят, когда к ним обращаются, и весьма вяло на это реагируют». По его словам, большинство писем касаются экологических проблем: «Очень много обращений, связанных с катастрофической экологической ситуацией в Челябинской области, в основном связанной с качеством воздуха и качеством питьевой воды: у нас и с тем, и с другим все одинаково печально». Письма, посвященные рассмотрению резонансного законопроекта об обращении с безнадзорными животными, тоже поступали — причем в основном в бумажной форме (для подачи большинства обращений граждане используют цифровые форматы). «У меня в кабинете до сих пор пачка обращений в полтора раза выше меня, — говорит господин Бурматов. — Это порядка 20 тыс. с лишним обращений, которые пришли в бумажном виде, и на каждое мы, кстати, ответили».

Лидер СРЗП Сергей Миронов стал самым востребованным адресатом (739 писем) из числа оппозиционных депутатов, всего же справороссы получили 4,9 тыс. обращений. Депутат Яна Лантратова (СРЗП) пояснила “Ъ”, что эсеры традиционно получают много обращений, в том числе через собственные платформы: «Вникнуть в каждое обращение и помочь всем обратившимся — позиция Сергея Михайловича (Миронова.— “Ъ”), и мы все стараемся соответствовать. Понятно, что есть ситуации, когда мы не в силах что-то исправить, но это скорее исключения». Совокупное второе место по числу писем осталось за КПРФ (7 тыс. обращений), ЛДПР и «Новые люди» обработали 2,7 тыс. и 2,2 тыс. писем соответственно.

В перечне актуальных тем для обращений граждан составители отчета впервые отдельно выделили «материально-бытовое обеспечение военнослужащих по контракту». При этом в мае депутаты получили почти 16 тыс. таких посланий, тогда как в апреле и июне — только четыре и три письма соответственно (собеседники “Ъ” в Думе связывают подобные перепады с особенностями бюрократической процедуры). Главная тема — социальные гарантии военнослужащих, которые сегодня выполняют свой долг в зоне СВО, подтвердил “Ъ” депутат Александр Ющенко (КПРФ): «Обращения разные, начиная от выплат, обеспечения, каких-то бюрократических процедур в регионах. Конечно, обращаются за помощью: я, например, вот прямо сейчас приобрел для военнослужащих медицинские аптечки. У нас 114 конвоев ушло, и эти конвои формируются по запросу». Актуальность темы также подчеркнули представители ЕР и СРЗП. По словам Яны Лантратовой, внушительная часть обращений к Сергею Миронову как раз связана с СВО.

В тройку самых популярных тем вошли также вопросы, связанные с Конституцией и основами конституционного строя (14,5 тыс. обращений) и проблемы гуманного обращения с животными (14,3 тыс.). Явный всплеск писем по последней теме пришелся на май и июнь — период доработки и рассмотрения законопроекта о предоставлении регионам широких полномочий по обращению с безнадзорными зверями.

Другие привлекшие внимание россиян думские инициативы связаны с предоставлением отсрочки от призыва по мобилизации, а также с запретом смены пола. Помимо этого заявители реагировали на законопроекты о цифровом рубле (граждане опасаются, что его введение ограничит функции обычных денег), «гаражной амнистии», использовании документов в электронном виде (заявители просили сохранить традиционную форму), а также на ряд законодательных предложений, связанных с расширением полномочий органов опеки.

В отчете также упомянуты структуры, на работу которых избиратели жаловались депутатам. Среди прочего их просили разобраться в решениях прокуратуры и судов относительно мобилизации отдельных граждан. Также думские аналитики зафиксировали претензии к работе управляющих организаций, недобросовестных застройщиков и лиц, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность. По словам Александра Ющенко, связанные с социальной тематикой вопросы и жалобы занимают уверенное второе место: «Разная специфика, в том числе страховые выплаты, где-то кого-то незаконно уволили, где-то пенсии, где-то расселение ветхого жилья».

В то же время в беседах с “Ъ” представители фракций обращали внимание на то, что статистика электронной приемной Госдумы, на основании которой построен данный отчет, не отражает весь спектр представительской работы нижней палаты. Немалая часть граждан пишет на партийные почтовые ящики, а также в социальные сети отдельных депутатов, поясняют парламентарии.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что рост количества обращений в Думу наглядно демонстрирует, как парламент становится площадкой, куда граждане обращаются за решением своих насущных вопросов: «Депутаты этого созыва действительно достаточно плотно работают "на земле", их знают, они доступны. Когда люди сталкиваются с несправедливостью от местных чиновников, самое простое решение — написать депутату. Со стороны федеральной власти прилетает бумага, и это становится поводом к разрешению конфликта». По словам эксперта, знакомого с представительской работой ряда депутатов, на имя парламентариев действительно поступает «очень много обращений конкретного толка», благодаря чему во многих случаях удается решать «не абстрактные, а очень конкретные проблемы».

Григорий Лейба