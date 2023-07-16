Турция замахнулась на пятьдесят миллиардов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начинает турне по странам Персидского залива — ОАЭ, Катару и Саудовской Аравии. Называя в числе приоритетов восстановление экономики, пострадавшей из-за оттока инвестиций, президент Эрдоган делает одну из ставок на монархии Залива. Анкара рассчитывает договориться об инвестициях в турецкую экономику на сумму свыше $50 млрд. Разворот Турции на Ближний Восток также связан с переосмыслением стратегии безопасности, предполагающей активное сближение с арабским миром для решения региональных проблем и снижения влияния Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стартующее в понедельник трехдневное турне Реджепа Тайипа Эрдогана начнется с визита в ОАЭ. Затем турецкий лидер посетит еще две ведущие монархии Залива — Катар и Саудовскую Аравию. После общения с президентом США Джо Байденом и другими западными лидерами на вильнюсском саммите НАТО, в ходе которого он оказался в центре внимания благодаря серии шагов по примирению с евроатлантическими союзниками, президент Эрдоган разыграет другую партию — уже в стратегическом регионе Персидского залива.

Об амбициозных задачах турецкого лидера рассказал сопровождающий его в поездке глава Совета по внешнеэкономическим связям Турции Наиль Олпак. «Вместе с нашим президентом на специальном самолете с огромным торговым караваном из более чем 200 бизнесменов мы отправляемся в три страны. Мы рассчитываем провести очень продуктивные встречи и обсудить соглашения о сотрудничестве на миллиарды долларов в таких секторах, как подрядные работы, жилищное строительство, цифровые технологии, энергетика, туризм, здравоохранение, продовольствие, сельское хозяйство, транспорт, финансы»,— заявил Наиль Олпак.

По словам Наиля Олпака, Анкара рассчитывает на «значительное увеличение взаимных инвестиций в краткосрочной перспективе». Реализации этой задачи должны способствовать бизнес-форумы в каждой из трех стран, в работе которых примет участие и президент Эрдоган.

Об ожиданиях от поездки в Персидский залив рассказал на днях и сам турецкий лидер. «Мы хотим всесторонне укрепить наши отношения с этими странами. Сегодня звонил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и сказал, что готов к серьезным инвестициям в Турцию. Надеюсь, что мы договоримся по этому вопросу в ходе визита»,— заявил он журналистам.

Хотя турецкие официальные лица воздерживаются от упоминания контрактов и проектов, местные СМИ пытаются вычислить предполагаемый объем инвестиционных соглашений. Изначально сообщалось, что речь может пойти о $40 млрд. Но, как сообщила газета Hurriyet со ссылкой на правительственные источники, теперь «на столе лежит сумма, значительно превышающая $50 млрд». По информации издания, каждая из трех стран, включенных в программу турне, рассматривает возможности сотрудничества с Анкарой в инвестиционной сфере, энергетике, инфраструктуре, транспорте и оборонной промышленности. «Была проведена очень серьезная подготовка. Помимо туризма завершена работа по созданию инфраструктуры, которая откроет двери для значительного притока ресурсов в Турцию»,— отмечает Hurriyet.

Стратегическая ставка на развитие делового сотрудничества с богатыми монархиями Персидского залива частично связана с формированием в Турции новой команды управленцев во главе с президентом Эрдоганом. Сейчас, после майских президентских и парламентских выборов, они пытаются найти выход из кризиса, в котором оказалась турецкая экономика.

В начале июля стоимость национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару, впервые преодолев психологическую отметку в 26 лир за доллар. На этом фоне практически еженедельно большая часть турецкого бизнеса индексирует в сторону повышения отпускные цены на свою продукцию и услуги (снижается только стоимость сезонных овощей и фруктов). При этом дефицит счета текущих операций Турции за первые пять месяцев 2023 года достиг $37,7 млрд. То есть отток капитала из страны существенно превышает приток.

Вопрос о том, каким должно быть иностранное участие в реализации провозглашенного курса на либерализацию экономики,— предмет ожесточенной дискуссии, не утихающей и после выборов. Так, Минфин Турции назвал недостоверными появившиеся в СМИ сообщения о намерениях продать иностранному капиталу акции госкомпаний, входящих в национальный Фонд благосостояния. Материал о планах разрешить иностранцам покупать акции Turkish Airlines, Turk Telekom и Botas опубликовала газета Cumhuriyet. В статье говорилось, что команда нового главы Минфина Мехмета Шимшека изучает возможность продажи акций госкомпаний, входящих в Фонд благосостояния, для привлечения в экономику $100 млрд, главным образом из Персидского залива. «Публикация газеты — ложь и плод ее собственных умозаключений. Подобного рода сообщения преследуют цель манипуляции и подрыва авторитета наших ведомств»,— дезавуировал это сообщение Минфин Турции.

В свою очередь, британская газета Financial Times указывает на то, что получение экономических дивидендов и инвестиций становится главной задачей турецкого правительства и в отношениях с Западом. Как отмечает издание, власти «отчаянно пытаются вернуть иностранных инвесторов, покинувших страну во время многолетнего экономического кризиса», при этом правительство надеется, что приток средств из других стран поможет заполнить пустующие ниши.

На этом фоне проведенный в конце июня опрос общественного мнения социологической службы Areda Survey показал: называя главной задачей правительства решение экономических проблем, чуть более половины респондентов (52,4%) верят в способность властей справиться с этой задачей. Не ожидают улучшений 47,6% опрошенных.

Разворот Турции на Ближний Восток также связан с переосмыслением ее стратегии безопасности, предполагающей теперь активное сближение с арабским миром для решения региональных кризисов и снижения влияния Ирана.

«Несмотря на то что в течение десятилетия они занимали противоположные позиции по некоторым региональным вопросам, Турция и страны Персидского залива по-прежнему разделяют озабоченность нестабильностью в Сирии, Йемене, Ливии и Ираке. Хотя Иран теперь развивает дипломатические контакты со странами Персидского залива, что знаменует собой новую эру в региональной политике, его "прокси" по-прежнему представляют угрозу интересам Турции и стран Персидского залива. В этой ситуации Турция стремится избавиться от своего прежнего имиджа "лишнего человека" в регионе и открыла двери для восстановления отношений со своими бывшими региональными соперниками»,— отмечает турецкий политаналитик Синем Ченгиз в комментарии для издания Arab News. «Однако этот путь не устлан розами, поскольку Анкаре придется идти по тонкой грани в отношениях с другими региональными игроками, имеющими свои региональные амбиции и преследующими свои цели»,— добавляет Синем Ченгиз.

Сергей Строкань