Шопинг сверяется с лирой

Турецкая лира упала до рекордно низких значений. Однако россияне не устремились в страну на шопинг. Об этом “Ъ FM” рассказали местные жители. По их словам, страна постепенно становится дорогой даже для тех, кто едет с рублями или валютой. В среду курс опустился до 23 лир за доллар. По мнению аналитиков Bloomberg, основная причина такого ослабления —отказ банков от валютных интервенций. Власти страны, вероятно, готовятся к развороту денежно-кредитной политики. Как меняется повседневная жизнь в Турции из-за девальвации лиры? Разбиралась Елена Иванова

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Бензин, сигареты и алкоголь — именно на эти товары быстрее всего переписывают ценники в турецких магазинах и на заправках, говорят местные жители. Правда, если в конце 2021 года, когда курс преодолел отметку в 17 лир за доллар, подобные новости вызывали ажиотаж и желание закупиться впрок, то сейчас реакция более сдержанная. При этом сумма в чеке растет чуть ли не после каждого посещения магазина, говорит жительница Алании Милана Воронина:

«Если один и тот же набор товаров год назад обходился в 500 лир, то теперь — где-то в 3 тыс. лир. Сигареты, например, подорожали. Раньше пачка стоила 35 лир, а сейчас уже 40 лир. Выросла в цене и техника Apple, уже было второе повышение за месяц. Самый дорогой iPhone у нас стоит в районе 60 тыс. лир — €3 тыс.».

На фоне новостей о рекордном падении лиры жители Турции ждут повышения минимальной ставки оплаты труда. Однако рост вознаграждений вряд ли догонит инфляцию. По последним официальным данным за март, она достигла 50%. Местные жители повышают цены на услуги, особенно для туристов. Стоимость аренды недвижимости, по крайней мере в Стамбуле, тоже остается высокой, но пока не растет, рассказала жительница города Аглая Макарова:

«Цены на аренду очень выросли много месяцев назад, больше полугода, и цена увеличилась глобально — в три-четыре раза. Сейчас процесс продолжается, но не в таком интенсивном режиме, потому что приостановили выдачу разрешений на проживание россиянам. Многие заключали контракты на годовую аренду, а потом им приходилось уезжать из-за того, что не был продлен вид на жительство».

Самое удачное время для больших покупок, например недвижимости, было в апреле и мае из-за неопределенности на грядущих выборах. Сейчас же цены пошли вверх на все объекты, которые номинированы и в лирах, и в долларах. И предпосылок для снижения стоимости нет, считает управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов:

«В Турции сейчас растет себестоимость квартир, то есть это и зарплатный фонд, и строительные материалы. Тем более предвидится, что будет повышение минимального размера оплаты труда в ближайшее время, и все это тоже потянет цены вверх. Даже судя по прошедшей неделе после второго тура выборов, квартиры, которые экспонировались несколько месяцев, сейчас все уже разобрали. Очень много покупают арабы из разных стран, за ними подтянулись, конечно, россияне».

Еще в 2022 году россияне часто ездили в Турцию на шопинг — были возможности купить бренды, которые ушли из России, и сэкономить на этом из-за упавшей лиры. Релоканты, которые получают доход в рублях или долларах, и сейчас меньше замечают повышение цен. Тем не менее Турция постепенно становится дорогой страной, отметила председатель русского общества Антальи Марина Сорокина:

«В 2022 году мои друзья приезжали сюда и покупали одежду для себя и детей чемоданами. Как это будет происходить в этом году, я не знаю, но вижу, что определенно большая часть моих знакомых, моих родственников в этом году отказались ехать в Турцию. Отели и авиабилеты очень сильно подорожали».

В том, что турецкая валюта продолжит падение, не сомневаются ни местные жители, ни зарубежные аналитики, даже если денежно-кредитная политика изменится. В Goldman Sachs, например, ожидают, что к концу года доллар будет стоить 28 лир.

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