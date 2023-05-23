Сенаторы задумались насчет СТО

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой изменить правила ремонта транспортных средств по ОСАГО из-за проблем с поставками запчастей в сервисы. Сенатор направил в Белый дом два законопроекта, которые предлагают либо увеличить с 30 до 45 дней предельный срок ремонта авто в рамках автогражданки (эту инициативу поддерживают Минфин и автодилеры), либо сохранить существующий месячный срок, но не учитывать время доставки запчастей, который может сам по себе достигать 30–45 дней. Страховщики поддержали обе идеи, заодно предложив разрешить применять б/у запчасти в сервисах. Поставки комплектующих налажены, обозначенной сенатором проблемы уже нет, утверждают в Национальном автомобильном союзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкции оставили заметный след в сфере авторемонта, указывают в Совете федерации

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Санкции оставили заметный след в сфере авторемонта, указывают в Совете федерации

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сенатор Андрей Кутепов направил в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко два подготовленных им законопроекта (“Ъ” ознакомился с текстом). Первый содержит предложение увеличить предельный срок ремонта в рамках автогражданки (рассчитывается со дня предоставления машины в сервис) с 30 до 45 дней. Второй — сохранить действующий месячный срок ремонта по ОСАГО, но не учитывать до 31 декабря 2024 года срок доставки запчастей. В аппарате господина Григоренко “Ъ” подтвердили, что письмо поступило и направлено для представления позиции в профильные министерства.

Оба законопроекта подготовлены по мотивам прошедшего в Совфеде в начале апреля круглого стола (“Ъ” сообщал о нем), где обсуждались текущие проблемы ОСАГО. «В условиях санкционного давления дилеры, станции техобслуживания, страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек, обеспечивающих их своевременную поставку для ремонта транспортных средств,— пишет Андрей Кутепов в правительство.— В силу того что в текущей ситуации соблюдение указанных сроков зачастую становится невозможным, страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания». По закону об ОСАГО, напомним, за каждый день ремонта сверху установленного срока страховщики платят страхователю неустойку в размере 0,5% от суммы страхового возмещения, компании затем взыскивают эти суммы с автосервисов.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2022 году доля автомобилей, ремонтируемых в рамках ОСАГО, сократилась с 8,8% до 6,4%. Общая сумма выплат при этом увеличилась со 153 млрд до 157,3 млрд руб. По итогам первого квартала 2023 года доля натурального ремонта составила 5,3%, в том числе из-за проблем с запчастями.

Страховщики заявили о поддержке инициатив господина Кутепова. Помимо увеличения сроков и исключения из него времени поставки запчастей нужно разрешить использовать в ремонте восстановленные детали, не влияющие на безопасность движения, заявил вчера президент РСА Евгений Уфимцев. Сейчас использование в этих целях б/у запчастей запрещено. Такая идея, напомним, обсуждается в экспертных кругах уже несколько месяцев. В качестве примера РСА приводит задний и передний бамперы: их меняют чаще всего при ремонте по ОСАГО. «Также может быть необходимо расширить критерии к СТО, на которых может быть осуществлен ремонт: например, степень ее удаленности от места жительства потерпевшего в ДТП»,— отмечают в РСА.

В Минфине “Ъ” заявили, что поддерживают инициативу об увеличении сроков ремонта. Принятие предложенных Совфедом законопроектов позволит «некоторым потерпевшим решить вопросы с ремонтом, а не получать денежную компенсацию и самостоятельно заниматься поиском автосервиса», заявили “Ъ” в пресс-службе Банка России. «Однако у таких решений возникают и дополнительные социальные издержки,— заметили в ЦБ.— Нельзя исключать возможность увеличения количества споров из-за подтверждения станциями техобслуживания фактов задержки поставки запчастей, от которого будет зависеть увеличение срока ремонта или его расчет. Это может создать дополнительную нагрузку на судебную и исполнительную систему».

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» поддерживает увеличение сроков ремонта по ОСАГО и ранее даже предлагала установить для этого 90-дневный срок, рассказал “Ъ” глава организации Алексей Подщеколдин. «45 дней — это минимум, который возможен,— пояснил он.— Сейчас логистические компании везут груз минимум 30–45 дней, в частности из Азии, откуда идут основные поставки запчастей. В среднем по автобрендам в наличии есть примерно 50% запчастей, но есть позиции, которые только на заказ. На них может и 45 дней не хватит, но даже это лучше, чем сейчас».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что поправки нужны страховщикам исключительно для того, чтобы пролоббировать возможность использования б/у запчастей, потому что проблем с поставками давно нет. «Самая распространенная в РФ машина — это Lada, все комплектующие в наличии, с другими массовыми моделями тоже проблем нет,— утверждает он.— Хорошо сработал параллельный импорт, плюс внутрироссийская логистика сделала большой шаг вперед: буквально за пару дней могут привести что угодно из любого города».

О том, что проблема с запчастями постепенно решается, говорил и заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов, выступая в апреле в Совфеде. На фоне развития параллельного импорта, рассказывал он, развертывается и собственное производство автокомплектующих, в том числе и для вторичного рынка. Господин Шапарин подчеркивает, что основная часть выплат производится страховщиками не ремонтом, а деньгами, которых в большинстве случае на этот ремонт не хватает. «Как сейчас по ОСАГО фактически никто не ремонтирует, так и не будет после принятия закона,— резюмирует эксперт.— Зато для потребителей поправки грозят риском лишиться своего автомобиля на 45 дней. А это может быть очень болезненно, а для некоторых, кто машиной зарабатывает, просто фатально».

Иван Буранов