Временно приостановлена работа Керченской паромной переправы

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщает МЧС РФ по Крыму со ссылкой на Керченский морской порт. Причину ведомство не указывает.

Переправа соединяет Крым и Краснодарский край, располагается на северо-восточной окраине Керчи. Временно возобновила свою работу в 2022 году после взрыва на Крымском мосту.

С началом туристического сезона на въезде на Крымский мост возникли пробки. Сегодня вечером в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 910 транспортных средств, со стороны Керчи затруднений нет.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».

Мария Федотова