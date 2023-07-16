Мать годовалого ребенка, найденного у жилого дома в Москве, заявила, что он выпал из окна

Прокуратура Москвы сообщила, что установила личность матери ребенка, которого прохожие обнаружили на газоне рядом с жилым домом на Сельскохозяйственной улице. 24-летняя женщина заявила, что ее годовалый сын оказался на улице, выпав из окна с четвертого этажа.

«24-летняя женщина и малолетний мальчик (один год) проживают в квартире жилого дома на улице Сельскохозяйственной. Со слов женщины она с ребенком находилась в квартире, уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа»,— говорится в заявлении столичной прокуратуры в Telegram.

Уточняется, что на улице ребенка обнаружила проходившая мимо женщина. Мальчик был госпитализирован. Прокуратура сообщала, что видимых повреждений на теле ребенка нет. Ведомство проводит проверку по факту данного инцидента.

Эрдни Кагалтынов