Глава управления ФАС Ингушетии рассказал о возможной попытке покушения

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ингушетии Батыр Точиев предполагает, что на него готовилось покушение. В частности, он рассказал, что кто-то открутил болты на одном колесе его машины. Господин Точиев считает, что это может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Глава УФАС заявил, что некоторое время назад обнаружил на передней двери своего автомобиля со стороны водителя рисунок, напоминающий мишень («крестик, обведенный кругом»). Он уточнил, что нарисован он был «аккурат у сердца» водителя, если сесть в кресло. Господин Точиев заявил, что обратился к знакомому криминалисту, чтобы «понять природу данного художества». По словам главы УФАС, криминалист допустил, что рисунок является угрозой в адрес господина Точиева.

«Вторая история произошла прошлой ночью... Выехав в сторону Назрани, при наборе скорости выше 80 км/ч я почувствовал сильную вибрацию, подумал, что колесо спущено... Совершенно случайно было обнаружено, что на переднем правом колесе четыре из пяти болтов были практически откручены, а пятый наживлен. Болты, как я думаю, были откручены ночью»,— написал глава УФАС у себя на странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Господин Точиев уточнил, что в ночь перед инцидентом оставил машину вне зоны досягаемости камер. По его мнению, злоумышленник был об этом осведомлен. Как написал чиновник, знакомый криминалист считает, что на 99% произошедшее не случайно.

«Ни я, ни мои близкие родственники не имеют вражды ни с кем, значит, эта "случайность" от моей профессиональной деятельности»,— отметил господин Точиев. Он выразил надежду, что те, кто ответственен за произошедшее, выйдут с ним на связь или вступят в открытую конфронтацию.

Эрдни Кагалтынов