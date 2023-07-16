В Астраханской области начавшийся на свалке пожар перекинулся на пять строений

Пожар, начавшийся на свалке твердых бытовых отходов в Наримановском районе Астраханской области, перекинулся на находящиеся рядом четыре неэксплуатируемых и одно административное здание. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о начале пожара поступило сегодня, 16 июля, в 11:39 мск . На момент написания материала возгорание удалось локализовать. Общая площадь пожара с учетом загоревшихся зданий составляет 2,2 га.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают 15 единиц техники и 65 человек личного состава МЧС, 3 единицы техники и 8 человек личного состава ГКУ «Волгоспас». Для тушения задействован пожарный поезд.

О пострадавших не сообщается. В региональном управлении Роспотребнадзора призвали граждан избегать длительного нахождения на улице, не открывать окна, «особенно ночью и ранним утром», и завешивать места поступления воздуха в жилье влажной тканью.

Никита Маркелов, Саратов