В Свердловской области за пять месяцев смертность в полтора раза превысила рождаемость

С января по май 2023 года в Свердловской области родились порядка 15,8 тыс. человек, что в полтора раза меньше числа умерших — 23,8 тыс. человек, следует из данных Свердловскстата. Естественная убыль населения региона по итогам пяти месяцев составила восемь тыс. человек.

По данным Свердловскстата, в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, число умерших уменьшилось на 10,3%, а число родившихся — на 2,8%.

Напомним, как ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Свердловская область попала в топ регионов России по количеству абортов.

Полина Хабарова

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