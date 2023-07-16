«Бавария» взяла в прицел английского снайпера

«Бавария» близка к тому, чтобы осуществить самую дорогую сделку в истории немецкого чемпионата. За лучшего английского бомбардира Гарри Кейна клуб, который прошлым летом расстался со своим снайпером Робертом Левандовским и так и не нашел ему адекватную в смысле продуктивности замену, готов заплатить около €100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарри Кейн может стать самым дорогим игроком, приобретенным немецким клубом

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP Гарри Кейн может стать самым дорогим игроком, приобретенным немецким клубом

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP

В список главных новостей минувшего уикенда, касающихся европейского футбола, попала новость, появившаяся благодаря заявлениям, сделанным во время предсезонного тренировочного сбора «Баварии» ее почетным президентом Ули Хенессом. Хенесс подтвердил, что до закрытия летнего трансферного окна немецкий флагман твердо намерен приобрести знаменитого английского форварда Гарри Кейна, который практически всю начавшуюся в 2009 году профессиональную карьеру провел в лондонском «Тоттенхеме» и сейчас является капитаном своей национальной сборной.

Впервые о том, что «Бавария» заинтересована в Кейне, стало известно еще в июне.

Считалось, что в борьбе за форварда участвуют и другие континентальные гранды, такие как «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Между тем из высказываний Ули Хенесса следовало, что он считает эту борьбу выигранной мюнхенцами. Хенесс сообщил, что Кейн «во всех переговорах очень четко дал понять, что его решение остается в силе», а это означает, что «Бавария» «его получит». Одним из решающих факторов, сыгравших роль в подготовке трансфера, по словам функционера, было желание Гарри Кейна выступать «на международном уровне». Что под таким уровнем имел в виду Хенесс, понятно. «Тоттенхем» крайне неудачно провел предыдущий чемпионат Англии, занял в нем восьмое место и, в отличие от добывшей очередное золото своего первенства «Баварии», остался без Лиги чемпионов.

Речь идет о сделке, которая обречена превратиться в чрезвычайно заметную хотя бы по абсолютно формальной причине.

Немецкие источники, например Bild, утверждают, что в процессе переговоров сумма, которую «Бавария» согласилась заплатить за Гарри Кейна, уже, вероятно, согласовавшего детали личного контракта с ней, выросла до €100 млн.

С этой оценкой соглашается BBC. При этом представители немецкого чемпионата, в том числе мюнхенцы, до сих пор не совершали покупок, которые по стоимости хотя бы вплотную приближались к 100-миллионной отметке. А в рамках текущего трансферного окна в европейском футболе его пока перекрыли лишь два трансфера с участием гораздо более молодых соотечественников 29-летнего Кейна — Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал» и Деклана Райса из «Вест-Хэма» в «Арсенал». По версии Transfermarkt, их стоимость составляет соответственно €103 млн и €116,6 млн.

По ходу нынешней летней селекционной кампании «Бавария» вела себя настолько сдержанно, словно экономила деньги на Гарри Кейна. Она уже успела заключить контракты с двумя довольно известными новичками — защитником из дортмундской «Боруссии» Рафаэлом Геррейру и полузащитником из «Лейпцига» Конрадом Лаймером. Но оба имели статус свободных агентов и достались мюнхенцам бесплатно.

При этом чисто спортивная аргументация предстоящего трансфера вполне очевидна. Летом 2022 года «Бавария» рассталась со своим ведущим центрфорвардом Робертом Левандовским, который захотел в ветеранском возрасте поиграть за «Барселону». Адекватной в смысле продуктивности замены феноменальному польскому снайперу клуб так и не нашел. В минувшем чемпионате Германии лучшим бомбардиром «Баварии» оказался Серж Гнабри с достаточно скромным показателем в 14 забитых голов. А для самой команды сезон получился не слишком выразительным. Титул чемпиона Германии она добыла на сей раз фактически чудом, на флажке обойдя «Боруссию», а в четвертьфинале Лиги чемпионов не имела никаких шансов против «Манчестер Сити».

Гарри Кейн же находился в отличном тонусе, который совершенно не соответствовал тонусу его команды. В английском первенстве в его активе 30 голов. В бомбардирской гонке Кейн уступил только Эрлингу Холанну из «Манчестер Сити».

Алексей Доспехов