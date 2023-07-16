Путин рассказал про обратный инжиниринг при работе специалистов с трофейной техникой

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным сказал, что трофейная западная техника станет предметом для изучения российских специалистов.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная»,— сказал глава государства.

Владимир Путин обратил внимание на наличие у России современной военной техники. Он привел в пример танк Т-90 «Прорыв». «Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения,— сказал он.— Но и противник производит современную технику».

Обратный инжиниринг (обратное проектирование, reverse-engineering) — создание точной копии объекта по существующему образцу. 10 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительно 2 млрд руб. на программы обратного инжиниринга.

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