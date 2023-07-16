Нарушения оборачиваются штрафами

Для торговых сетей могут ввести оборотный штраф в 1% за нарушение прав потребителей — идею поддержал Роспотребнадзор, сообщают «Известия». Компании, например, обяжут платить клиентам за некачественный товар или навязывание ненужных услуг. Речь идет в том числе и о маркетплейсах, которые списывают средства с покупателей за возврат бракованных вещей. Нарушения также фиксируют и в сфере потребительского кредитования и страхования, когда вместе с займом предлагаются полисы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас наказание за это незначительно — всего 20 тыс. руб., подчеркнул глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. По его словам, оборотные штрафы как раз помогут регулировать рынок:

«К сожалению, за последние годы число незаконных условий, который бизнес включает в свои оферты и договоры существенно выросло, в среднем в пять раз. Это не просто какие-то разовые нарушения — это систематические истории, которые, по сути, становятся частью практики и от которых страдают все те потребители, которые имеют дело с этим бизнесом. Круг потерпевших очень широк. Причем клиенты не всегда осведомлены, что их заставляют выполнять незаконные, нелегальные условия.

Мы видим, что этот 20-тысячный штраф не останавливает компании от нарушений. Им проще заплатить и продолжить так работать. Более того, в условиях моратория на проверки даже его, к сожалению, очень сложно взыскать, потому что включение в договор незаконных условий не несет, как правило, риска для жизни и здоровья потребителей. А проверки и штрафы по таким нарушениям между тем практически сейчас не проводятся.

Все это приводит к тому, что количество нарушений очень быстро увеличивается, и необходимо принимать меры, чтобы эту динамику остановить.

Оборотный штраф будет не столько карательной мерой, сколько профилактической. То есть компании, зная об этом риске, станут воздерживаться от недобросовестных практик и включения в договор незаконных условий».

Вместе с тем, как утверждают представители бизнеса, с которыми пообщался “Ъ FM”, такая мера может привести к серьезным потерям. По словам предпринимателей, в законодательстве уже предусмотрены все необходимые меры контроля.

Эксперты не исключают риск того, что любая дополнительная услуга в договоре будет трактоваться как навязанная. Во многих же отраслях на такие опции приходится большая часть прибыли.

В результате сильнее всего пострадают добросовестные компании, заметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов:

«Объективно наказание за любое нарушение должно быть соразмерным этому деянию. Если санкции будут превышать все мыслимые и немыслимые размеры, то все это приведет только к одному — цены на этот товар изначально станут хеджировать те риски, которые продавцы будут нести, осуществляя свою торговую деятельность и боясь ошибиться в договоре и получить оборотный штраф.

Это все-таки самая крайняя мера, которая может парализовать бизнес и работу компаний в целом. С другой стороны, это будет работать только в отношении добросовестных компаний, и для них действительно станет рисков больше.

Среди цивилизованных участников рынка уверен, как раз будет вестись конкурентная борьба, будут разворачиваться разного рода истории. То есть применяться эти меры будут не по назначению, а только с точки зрения конкурентной борьбы друг с другом».

В Роспотребнадзоре “Ъ FM” не стали комментировать инициативу. В Ассоциации российских автомобильных дилеров, в свою очередь, предложили ограничить, например, возможности производителей машин и применить к ним закон «О защите конкуренции». Он запрещает доминирующим компаниям навязывать услуги контрагентам.

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Анна Маргулис