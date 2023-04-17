Нарушения взяли с полки

Количество нарушений со стороны ритейлеров за год выросло более чем в два раза, свидетельствуют данные организации «Общественная потребительская инициатива». Речь идет о просрочке, разнице в цене на прилавке и на кассе и несоблюдении условий хранения. Объединение проанализировало и сравнило итоги проверок, которые Роспотребнадзор провел в крупных торговых сетях в первом квартале этого года и 2022-го. Больше всего число нарушений выросло у магазинов «Светофор» — в 10 раз. Похожие показатели у ритейлера «Красное & Белое». На третьем месте антирейтинга — «Ашан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

С чем связана такая динамика? Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов говорит, что проблема стала более масштабной из-за временной отмены штрафов для ритейлеров: «На наш взгляд, главная причина такой ситуации — введенный мораторий на проверки. По сути, у надзорных органов связаны руки.

Даже если в ходе проводимых профилактических мероприятий они выявляют какие-то нарушения, то могут выдать только предостережение, но ни штрафы, ни конфискации, ни административное приостановление деятельности. Попросту говоря, компании сейчас выгоднее нарушать, чем соблюдать законодательство, поскольку риски для нее минимальны.

Предприниматель может максимально уменьшать издержки и увеличивать прибыль, то есть экономить на персонале, на электричестве, настраивая холодильники определенным образом, не снимать просроченную продукцию. Основная статья, которая вменялась за нарушения, связанные с требованиями технических регламентов по хранению продукции или сроками годности, предусматривает минимальные штрафы от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Более того, если есть риск причинения вреда жизни или здоровью потребителей, это грозит конфискацией, административным приостановлением деятельности. За повторное нарушение штраф кратно возрастает. Таких санкций было не то чтобы достаточно, но они выполняли определенный сдерживающий фактор.

Без возвращения полноценного контроля, жестких санкций и без технических средств контроля эту ситуацию вряд ли удастся переломить».

По результатам проверки «Светофора» в Москве было вынесено 36 рекомендаций и шесть предостережений, пишут «Известия». Нарушения, связанные с просрочкой или несоответствием цен, — ошибки сотрудников, считает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его словам, автоматизировать контроль за товарами ритейлеры экономсегмента не могут, поскольку это противоречит их бизнес-модели:

«Надо понимать, что если какая-то проверка пришла, то обычно она не уходит оттуда без каких-либо нарушений. Что касается выявленных нарушений в части оформления ценников, наличия на прилавке просроченного товара, это можно объяснить одной причиной — человеческим фактором. Ценников достаточно много, на одну товарную позицию их может быть несколько на разных полках, и если один не убрали, то это уже нарушение.

Магазины этим вопросом точно занимаются. Если говорить об автоматизации данных процессов, это всегда затраты, причем немаленькие. Для торговых точек экономсегмента это достаточно важно. Если взять тот же "Светофор", там выявлено больше всего нарушений. Это магазин формата жесткого дискаунтера, для которого характерно максимальное снижение издержек, затрат. Возможно, не хватает рабочих рук. Но с помощью такого подхода и держатся более низкие цены для покупателей».

По данным рейтинга «Общественной потребительской инициативы», тщательнее всего правила соблюдает сеть «Вкусвилл». За прошедший год количество нарушений там выросло менее чем в два раза.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова