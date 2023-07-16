В Ливии после протестов возобновили работу два крупнейших месторождения нефти

Министерство нефти и газа Ливии сообщило о возобновлении добычи на двух крупнейших месторождениях страны — Эль-Филь и Эш-Шарара, передает Alwasat. Месторождения были заблокированы с 15 июля из-за протестов.

Протестующие, которые заблокировали месторождения с 13 июля, в основном выходцы из племени Аль-Азвия. Поводом для протеста стало задержание в Триполи их соплеменника — бывшего министра финансов в Правительстве национального согласия (ПНС) Фараджа Бумтари. Его отпустили накануне после вмешательства Генпрокурора.

По данным министерства нефти и газа, Ливия теряла около 34 тыс. баррелей в сутки из-за протеста. Телеканал Al Hadath передает, что сейчас производство постепенно восстанавливается, достигает объема 30 тыс. при планируемых 290 тыс. баррелей в сутки.

Лусине Баласян