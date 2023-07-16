Концессионером строительства пермского центра «Сириус» выступит концессионная компания «Просвещение»

Инициатором строительства центра для детей «Сириуса» в Перми стало ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в краевом минэке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

ООО было учреждено в 2021 году в Москве. Организация контролируется инвесторами строительства школ в Пермском крае, компаниями, близкими к «Первой концессионной компании «Просвещение». Общество ведет деятельность холдинговых компаний, руководит им ООО «Инфраструктура детства», а учредителем выступает ООО «СБ Капитал» Отто Сопроненко, Бориса Блохина и Алексея Шаповалова. Господин Сопроненко ранее возглавлял департамент жилищной политики и жилищного фонда Москвы. В Пермском крае концессионер уже возводит в рамках ГЧП шесть школ.

Пермский центр будет работать наподобие центра «Сириус» в Сочи: одаренные дети в течение 7-21 дня будут заниматься по нескольким направлениям: интеллект, творчество, социальное проектирование лидерства. В Пермском «Сириусе» будут художественные, театральные студии, спортивная зона с футбольным полем, площадками для волейбола и стритбола, помимо этого в центре будут располагаться учебные классы, лаборатории, актовый зал, информационно-библиотечный центр, конференц-зал, коворкинг-центр, пищеблок, зимний сад.