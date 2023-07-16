Силы ПВО и флот отразили атаку восьми беспилотников на Севастополь

Системы противовоздушной обороны (ПВО), флот и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку восьми беспилотников на Севастополь. Один беспилотник сбили, пять — подавили силами РЭБ. Еще два надводных беспилотника были уничтожены во время рейда. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал губернатор в Telegram.

До этого массированные атаки беспилотников на Крым были в мае. Силы ПВО сбили четыре беспилотника Северном Крыму 19 мая; более двух беспилотников удалось ликвидировать над Севастополем 25 мая.

Анастасия Ларина