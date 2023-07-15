Нетаньяху проведет ночь в больнице, заседание израильского кабинета министров отложено на 17 июля

Госпитализированный сегодня из-за головокружения 73-летний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет ночь в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Предполагается, что причиной недомогания политика послужило обезвоживание. В своем видеообращении после госпитализации господин Нетаньяху заявил, что чувствует себя «очень хорошо». Назначенное на завтрашнее утро заседание правительства перенесено на понедельник, 17 июля, сообщает Maariv.

Премьер был срочно доставлен в медицинский центр Sheba, расположенный рядом с Тель-Авивом, во второй половине дня. Позже его офис сообщил, что Биньямин Нетаньяху 14 июля провел время на палящем зное на берегу Тивериадского озера на севере Израиля. «Первоначальные обследования показали нормальные результаты ... первоначальная оценка — обезвоживание»,— сообщили в офисе (цитата по AFP).

На видеозаписи, опубликованной несколько часов спустя, господин Нетаньяху сказал, что провел время на озере с женой «на солнце, без головного убора, без воды». «Не очень хорошая идея»,— сказал премьер, отметив, однако, что сейчас он чувствует себя лучше. «Я чувствую себя очень хорошо»,— сказал он, призвав соотечественников «проводить меньше времени на солнце» и «пить больше воды» из-за жаркой погоды. По рекомендации врачей Биньямин Нетаньяху останется в медицинском центре на ночь под наблюдением, а заседание правительства, которое должно было состояться 16 июля утром, будет перенесено на понедельник.

В октябре господин Нетаньяху также провел ночь в больнице. В его офисе тогда сообщили, что он почувствовал себя плохо во время соблюдения поста Йом Кипур.

Мария Федотова