Херсонские власти заявили, что гражданство РФ получили 8,5 тыс. эвакуированных после ЧП на Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС почти 15 тыс. пострадавших получили различные виды компенсаций, было выплачено около 150 млн руб. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, также решаются проблемы с документами, пострадавшим выдано более 8,5 тыс. паспортов граждан РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрация Краснодара Фото: пресс-служба администрация Краснодара

«На эту минуту людям выплачено около 150 млн руб.»,— написал господин Алексеенко в своем Telegram-канале. За время ЧС в мобильном режиме по месту жительства или пребывания пострадавших уже выдано больше 8,5 тыс. паспортов граждан РФ, сообщил также он.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Часть региона оказалась затоплена. В произошедшем Москва и Киев обвиняют друг друга.

Мария Федотова