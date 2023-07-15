МИД РФ заявил, что попытка покушения на Симоньян и Собчак показала террористическую сущность режима Зеленского

Подготовку убийств главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак в МИД РФ назвали «очередной попыткой террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом». О предотвращении покушений ФСБ сообщила сегодня, 15 июля. Спецслужба заявила, что подготовкой убийств занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88».

«Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Владимира Зеленского, ответственного за целую серию терактов»,— прокомментировала представитель МИДа Мария Захарова. В этой связи она упомянула убийство в августе 2022 года журналистки Дарьи Дугиной, покушение на основателя «Царьграда» Константина Малофеева в марте 2023 года, убийство в апреле военкора Владлена Татарского, а также покушение в мае на писателя Захара Прилепина.

Вчера, 14 июля, в Москве и Рязанской области задержали членов группировки «Параграф-88», осуществлявших «разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств». По версии ФСБ, подготовкой убийств они занимались по заданию Службы безопасности Украины.

Мария Федотова