МЧС предупредило о ливнях, грозах и смерчах на Кубани 15 июля

До конца суток 15 июля местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, реки Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно не оставлять детей без присмотра.

Тат Гаспарян

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