Минобороны объявило об окончании весеннего призыва

Минобороны объявило, что весенний призыв в России завершен. По данным ведомства, в вооруженные силы (ВС) и другие воинские формирования отправились 147 тыс. человек.

«В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2023 г. № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в вооруженные силы РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек»,— говорится в сообщении министерства.

В Минобороны напомнили, что призывные комиссии начали работу с 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов стартовали 20 апреля. Для обеспечения воинских перевозок задействовали 14 рейсов самолетов авиации ВС, 9 воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тыс. вагонов пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей.

«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность... В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта»,— рассказали в ведомстве.

Минобороны утверждает, что военнослужащие по призыву, «выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания».

Генштаб сообщал, что, по состоянию на середину апреля, 29 тыс. россиян получили отсрочки. В том же месяце Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, приравнивающий электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Лаура Кеффер